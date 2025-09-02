È morto Emilio Fede, addio allo storico direttore del Tg4. Le figlie con lui fino alla fine

È morto a 94 anni Emilio Fede, le cui condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore. A confermare la notizia è stata la figlia Sveva al Corriere della Sera. Il giornalista era ricoverato da tempo nella Rsa San Felice di Segrate, alle porte di Milano.

Chi era Emilio Fede

Nato il 24 giugno 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Emilio Fede ha diretto il Tg1, poi ha fondato Studio Aperto nel 1991 e ha guidato per 20 anni il Tg4. Coinvolto nel 2012 al processo Ruby-bis, da anni è oramai lontano dal piccolo schermo. A segnare profondamente gli ultimi anni, riporta Movillo sul Corriere, è stata anche la morte di Diana De Feo, giornalista e poi parlamentare di Forza Italia, che sposò nel 1963, il cui matrimonio durò quasi sessant’anni. De Feo, che morì giugno 2021, lo lasciò vedovo. «Il dolore più grande», commentò lui, sulla donna con cui divise gran parte della sua vita. Una volta, per raggiungerla a Napoli per il compleanno, fu arrestato, e poi subito rilasciato, con l’accusa di evasione dai domiciliari.

