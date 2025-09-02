Francia, il flirt (politico) in diretta tv tra il leader dei Socialisti e quella dei Verdi: «La amo» – Il video

Il siparietto in studio tra il segretario del Ps Olivier Faure e quella degli Ecologistes Marine Tondelier ha distratto il Paese dalla crisi di governo alle porte

Scoppia l’amore nella sinistra francese: per lo meno sul piano politico. Mentre il Paese attraversa una grave crisi di governo (è atteso per l’8 settembre il voto sul futuro del governo Bayrou), Olivier Faure, segretario del Partito Socialista, si è lasciato andare in diretta tv a una dedica decisamente sui generis a una illustre collega. Interrogato nel corso di una trasmissione su BfmTv su quale messaggio avrebbe voluto inviare alla segretaria de Les Écologistes (ex partito dei Verdi) Marine Tondelier, pronta a fare a sua volta ingresso in studio, Faure non ha usato mezzi termini. «Le direi che la amo», ha risposto prontamente. «La verità è che non immagino la mia vita senza gli Ecologisti, senza Marine Tondelier», ha poi aggiunto, prima di mettere da parte l’ironia e ritornare sui temi politici. A queste parole, Tondelier ha sorriso ed esclamato: «È una bella dichiarazione da sentirsi dire!».

Alta tensione politica in Francia

Il siparietto tra Faure e Tondelier ha regalato un momento di distrazione – che ha fatto il giro dei social Oltralpe – dal riemergere di una crisi politico-finanziaria che tormenta la Francia da ormai oltre un anno. Il governo nominato da Emmanuel Macron appena otto mesi fa è appeso a un filo: il primo ministro François Bayrou ha avanzato la proposta di una legge di bilancio all’insegna dei sacrifici per riassestare il bilancio statale, ma il suo progetto ha incontrato aperta ostilità e sono molti i partiti, sia di destra che di sinistra, che hanno già dichiarato che voteranno contro. Tra questi France Insoumise, comunisti, socialisti ed ecologisti, oltre al partito di estrema destra Rassemblement National, i cui rappresentanti – come riportato da Le Monde – hanno incontrato proprio oggi Bayrou. Nei giorni scorsi, spiegando il senso della sua politica, il premier francese ha anche rivolto un’aspra critica anche all’Italia, accusata di fare dumping fiscale. Le parole di Bayrou hanno irritato non poco il governo Meloni. Così una nota di Palazzo Chigi: «Stupiscono le affermazioni, totalmente infondate, del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali l’Italia starebbe facendo ‘dumping fiscale’, penalizzando la Francia. L’economia italiana è attrattiva e va meglio di altre grazie alla stabilità e credibilità della nostra Nazione».

Foto copertina: EPA / TERESA SUAREZ | Il segretario del Partito Socialista Olivier Faure (a sinistra) saluta la segretaria degli Ecologistes Marine Tondelier (a destra) prima di incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, Paris, France, 07 March 2024