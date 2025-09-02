Il video del bimbo salvato mentre si aggirava sui binari delle montagne russe all’Hersheypark in Pennsylvania

L'uomo che l'ha aiutato: «L'istinto paterno ha preso il sopravvento»

Un bambino che si aggirava sui binari delle montagne russe dell’Hersheypark, un mega parco divertimenti in Pennsylvania, è stato soccorso da un uomo che si è arrampicato per farlo scendere. Il video dello spettacolare salvataggio è diventato virale sui social. Il bimbo è stato segnalato come disperso intorno alle 17 locale e circa 20 minuti dopo è stato individuato che vagava sui binari della giostra, fortunatamente chiusa.

John Sampson, l’uomo che ha aiutato il piccolo, ha raccontato che «l’istinto paterno ha preso il sopravvento. E poi si è trattato solo di cercare di capire come fare ad arrivare lassù il più velocemente possibile».