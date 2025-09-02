Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ECONOMIA & LAVOROElsa ForneroGiorgia MeloniGoverno MeloniIstatLavoro e impresa

«Il record degli occupati? Merito della Legge Fornero più che di Meloni»

02 Settembre 2025 - 09:31 Alba Romano
embed
elsa fornero giorgia meloni
elsa fornero giorgia meloni
L'analisi di Francesco Seghezzi (Adapt)

«I record ci sono. Ma la spinta viene quasi tutta dagli over 50. E sul resto siamo tra gli ultimi in Europa. Con una battuta: ha inciso più Fornero che Meloni». Lo dice in un’intervista a La Repubblica Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. «Abbiamo tantissimi occupati in più. Quasi un milione extra che pagano tasse e contributi. Il tasso femminile però resta basso. E luglio è negativo per loro. Detto questo, la quasi totalità della crescita è negli over 50. I giovani salgono un po’, ma il baricentro è lì, anche depurando i dati dalla componente demografica, cioè dal fatto che la forza lavoro invecchia», aggiunge.

Gli over 50

Perché proprio over 50? «Per l’effetto combinato di legge Fornero e imprese: si resta al lavoro più a lungo e le aziende faticano a sostituire competenze. Chi a 62 anni ieri era inattivo perché già in pensione, oggi è occupato. Non è una notizia negativa, ma vuol dire che una parte della crescita non nasce da nuove assunzioni. Questo aiuta a spiegare un Pil stagnante e perché l’aumento sta nel tempo indeterminato, tipico dei lavoratori senior, e tra gli uomini. E va detto che i senior le imprese a volte li vogliono, a volte li subiscono», fa sapere Seghezzi. Mentre nel confronto con l’Ue «restiamo sempre in coda su inattivi, donne, giovani. Fatto noto. Stiamo crescendo e crescono gli altri, ma partiamo da più indietro e restiamo indietro».

Meloni o Fornero

Il record di occupazione merito di Meloni o della legge Fornero? «Se il punto è chi ha inciso di più sulla dinamica degli occupati – va avanti Seghezzi -, dico Fornero. Questo governo sul lavoro è intervenuto poco o nulla. E per scelta. Ha lasciato fare alle imprese. Mentre sulle pensioni, le strette di questi anni hanno rafforzato la permanenza dei senior».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Dumping fiscale, cosa c’è di vero (e di falso) nelle accuse di Bayrou all’Italia

2.

La relazione clandestina con la dipendente costa carissimo al capo della Nestlé: licenziato Laurent Freixe. Come l’hanno scoperto

3.

In Italia sono spariti i carpentieri, in 6 casi su 10 non si trovano: «I giovani scappano dai lavori pesanti, sarà sempre peggio»

4.

La Cassazione: «Giusto licenziare un ultras se i reati recano disvalore morale» anche fuori dal lavoro

5.

Basta paghetta alla figlia che guadagna più del padre, i giudici ribaltano la sentenza: la vittoria in un genitore disabile in Spagna

leggi anche
istat
ECONOMIA & LAVORO

Istat, cresce l’occupazione a luglio: +0,1 nell’ultimo mese e +0,9 nell’ultimo anno

Di Ugo Milano
ECONOMIA & LAVORO

Istat, cala l’inflazione (grazie ai beni energetici). Ma il carrello della spesa aumenta: i rincari sugli alimenti e sui trasporti

Di Ugo Milano
dati istat matrimoni
ECONOMIA & LAVORO

Gli italiani saranno sempre più soli, i dati Istat sul futuro delle famiglie italiane: boom di “bamboccioni”, i divorzi raggiungono i matrimoni

Di Alba Romano