Massimo Moratti fuori dalla Terapia intensiva, la decisione dei medici e il nuovo quadro clinico: come sta l’ex presidente dell’Inter

Resta sotto osservazione l'imprenditore, da una settimana ricoverato all'Humanitas di Rozzano per una polmonite

Sono migliorate le condizioni di salute di Massimo Moratti, ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano per l’aggravarsi di una polmonite. L’ex presidente dell’Inter ha potuto lasciare il reparto di Terapia intensiva, dove si trovava ormai da una settimana. Per diversi giorni Moratti è stato anche intubato, visto che non riusciva a respirare autonomamente. Nel weekend l’imprenditore è stato estubato e ha potuto fare la prima telefonata a sua moglie Milly.

I medici dell’Humanitas confermano un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. Dopo essere stato estubato lo scorso sabato, i medici hanno deciso di far passare qualche giorno di assestamento, per poi trasferire il paziente fuori dalla Terapia intensiva. Moratti al momento resta sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.