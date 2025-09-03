Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀLombardiaMatrimoniPavia

L’uomo che muore durante la sua festa di matrimonio a Pavia

03 Settembre 2025 - 08:34 Alba Romano
embed
antimo squillace
antimo squillace
Antimo Squillace, 49 anni, si era appena sposato con Federica

Un uomo di 49 anni è morto durante la sua festa di matrimonio, poche ore dopo il rito civile nel comune di Bornasco (Pavia), in Oltrepò Pavese. È successo ieri in un agriturismo di Montebello della Battaglia (Pavia). A darne notizia è il quotidiano “La Provincia Pavese”. Antimo Squillace, 49 anni, operaio di Bornasco (Pavia), si è sposato ieri mattina in municipio con Federica Vespo, 31 anni.

La coppia si è poi spostata con parenti e amici all’agriturismo di Montebello. I due sposi stavano cambiandosi quando Squillace è stato colpito da un malore improvviso. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne è stato rianimato per oltre un’ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

