Gli Usa affondano una barca al largo del Venezuela: morti 11 narcotrafficanti. Trump: «Un avvertimento» – Il video

03 Settembre 2025 - 08:36 Ugo Milano
Primo attacco ufficiale dell’amministrazione Trump dopo il dispiegamento di navi da guerra nel sud dei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno affondato una barca al largo del Venezuela, uccidendo undici presunti narcotrafficanti. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump attraverso un post su Truth, corredato da un video dell’attacco. L’operazione, ha spiegato la Casa Bianca, si è svolta in acque internazionali ed è stata condotta dal Comando Sud (Southcom) contro esponenti del Tren de Aragua, organizzazione criminale venezuelana che Washington ha designato come «terrorista straniera».

«Questa mattina presto, su mio ordine, le forze militari statunitensi hanno condotto un attacco cinetico contro narcotrafficanti identificati con certezza come appartenenti al Tren de Aragua nell’area di competenza del SOUTHCOM. Il TDA è un’organizzazione terroristica straniera designata, che opera sotto il controllo di Nicolas Maduro, responsabile di omicidi di massa, traffico di droga, traffico sessuale e atti di violenza e terrorismo negli Stati Uniti e nell’emisfero occidentale» ha scritto Trump.

Trump: «Che questo serva da avvertimento»

Anche il Pentagono ha confermato l’autenticità dell’operazione, aggiungendo che si tratta di un’azione mirata contro «narcotrafficanti armati» nel sud dei Caraibi. Da agosto, Washington ha rafforzato la propria presenza nella regione con otto navi da guerra dotate di missili e un sottomarino nucleare. «L’attacco è avvenuto mentre i terroristi erano in mare in acque internazionali e trasportavano sostanze stupefacenti illegali diretti verso gli Stati Uniti. L’attacco ha provocato la morte di 11 terroristi. Nessun membro delle forze armate statunitensi è rimasto ferito nell’attacco» ha ggiunto il presidente, lanciando un monito contro altri eventuali trafficanti: «Che questo serva da avvertimento a chiunque stia anche solo pensando di introdurre droga negli Stati Uniti d’America. STATE ATTENTI!»

Le accuse di Caracas: «Video fatto con l’Ai»

Ma da Caracas contestano la versione americana. Il ministro della Comunicazione Freddy Ñáñez, in un messaggio su Telegram, ha definito «falso» il video diffuso dal presidente Usa, sostenendo che si tratti di materiale «generato dall’Intelligenza artificiale». «Il segretario di Stato Marco Rubio continua a mentire al suo presidente», ha attaccato Ñáñez, accusando Washington di alimentare una guerra ingiustificata: «Il Venezuela non è una minaccia». Solo due giorni fa, luendì 1 settmbre, il presidente venezuelano Maduro aveva denuciato la presenza Usa a largo del Venezuela «Si tratta della maggiore minaccia degli ultimi cento anni contro il continente sudamericano», ha detto, aggiungendo che il suo Paese «non cederà di fronte alle minacce e ai ricatti».

