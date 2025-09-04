Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
L’ultima ambizione di Mario Adinolfi: «Voglio fare l’opinionista a Uomini e Donne». Ma per Tina Cipollari non se ne parla: «Siamo al completo»

04 Settembre 2025 - 15:35 Alba Romano
cipolaari adinoldi
Battibecco a distanza tra l'ex naufrago dell'Isola dei famosi e la storica opinionista del programma di Canale 5

Mario Adinolfi sembra averci preso gusto con gli show televisivi targati Mediaset. Dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista all’Isola dei Famosi, l’ultima ambizione del giornalista e politico romano è quello di fare l’opinionista nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne: «Ti faccio una confessione che non ho mai fatto a nessuno», ha detto Adinolfi, ospite del format social Casa Lollo. «Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino», ossia l’opinionista. «Vorrei essere la seconda voce maschile dietro Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è per Tina Cipollari».

La risposta di Cipollari

Non si è fatta attendere la risposta della padrona di casa, la Tina Cipollari chiamata in causa da Adinolfi. «No grazie siamo al completo», ha risposto perentoria in un commento sotto il post Instagram. Ma il battibecco a distanza non è finito lì: Adinolfi ha replicato ulteriormente all’opinionista lanciando una provocazione: «Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti», ha scritto.

