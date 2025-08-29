Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
ATTUALITÀMario AdinolfiScommesse

Mario Adinolfi e il «club esclusivo» per le scommesse collettive: tra rendimenti al 40% e creditori in attesa dei loro soldi

29 Agosto 2025 - 11:46 Alba Romano
embed
Mario Adinolfi
Mario Adinolfi
Il naufrago dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi da anni gestisce «una libera associazione tra giocatori». Ma, ricostruisce il Fatto Quotidiano, non senza problemi

Tra le numerose attività in cui Mario Adinolfi si è cimentato nella sua vita, politica, giornalismo e non ultimo l’esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi, ne spicca una che poco si addice a una figura ultracattolica come la sua. Il politico, blogger e giocatore di poker aveva fondato anni fa il «club esclusivo» Scommessa Collettiva, presentato come un’opportunità di investimento sicura nel settore delle scommesse sportive. Il sistema era, e forse è, tutt’altro che improvvisato: l’adesione prevedeva il versamento di quote annuali o trimestrali, da 3.000 a 10.000 euro, con la promessa di rendimenti fino al 40% annuo, grazie a un «team di esperti» e a sofisticati algoritmi di scommessa.

Il «Club esclusivo» di Adinolfi

Adinolfi stesso ha più volte dichiarato di gestire l’iniziativa in maniera trasparente, assicurando che il capitale era garantito e che i partecipanti potevano ritirarlo senza commissioni in qualsiasi momento: «La somma investita è sempre e comunque garantita, ma chi ne richiedesse la restituzione fuori dalle finestre trimestrali in cui l’operazione è consentita accetta di rinunciare alle vincite maturate e non reinvestite» dichiarava. E il giro d’affari non deve essere stato nemmeno troppo ristretto se in occasione dell’ultimo europeo di calcio Adfinolfi arrivava a promettere: «Se compri la quota entro febbraio la paghi 9.500 euro, si chiamerà Vip Plus e ti scade il 31 dicembre 2024 con la maggiorazione del 150% (200% se l’Italia vince l’Europeo)» si legge sulle pagine del Fatto Quotidiano.

I creditori alla porta

Nonostante Mario Adinolfi abbia più volte minimizzato la portata del giro di scommesse: «avranno aderito in totale 6 o 7 persone» e abbia anche affermato di averlo chiuso molti anni fa, alcuni post sui social testimoniano che l‘attività era ancora in piedi tra il 2022 e il 2023. Da oltre un anno alcuni partecipanti tentano senza successo di recuperare le proprie somme, spesso poche migliaia di euro, e le comunicazioni di Adinolfi si limitano a promesse di liquidazione «dopo Ferragosto». La scadenza è passata ma dei soldi, riporta il quotidiano di Marco Travaglio, neanche l’ombra.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Irene Pivetti dopo la condanna: «Non avevo soldi per mangiare, ho fatto le pulizie per sopravvivere»

3.

Milano Marittima, stabilimento vieta l’accesso ai bambini. La famiglia di uno di loro: «Nostro figlio non crea disturbo»

4.

Phica.eu, il forum delle foto rubate e la fuga degli utenti dopo le denunce: «Cancellate i miei post»

5.

La sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello, la raffica di insulti dopo la condanna della cognata: «Cari giudici: ecco chi sono davvero»

leggi anche
Mario Adinolfi
CULTURA & SPETTACOLO

Mario Adinolfi passa alle «punture sulla pancia per dimagrire», la nuova fase dopo il ricovero: «Prima dose e non sono svenuto» – Il video

Di Giulia Norvegno
loredana cannata
CULTURA & SPETTACOLO

Dopo Adinolfi anche Loredana Cannata in ospedale: «Ricoverata in cardiologia». L’incidente all’Isola dei Famosi e la “fame d’aria”

Di Cecilia Dardana
adinolfi
CULTURA & SPETTACOLO

Mario Adinolfi, a 15 anni l’esordio in Tv nello stesso quiz di Salvini: cosa rispose alla domanda sul suo futuro – Il video

Di Ugo Milano