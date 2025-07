Mario Adinolfi passa alle «punture sulla pancia per dimagrire», la nuova fase dopo il ricovero: «Prima dose e non sono svenuto» – Il video

Finita l'esperienza all'Isola dei famosi, il giornalista e politico era tornato a Roma con 26 chili in meno. Ha anche fatto tappa in ospedale, prima di tornare a casa e partire con la terapia di Tirzepatide

Mario Adinolfi ha annunciato l’inizio di una nuova fase del suo percorso per perdere peso, dopo l’esperienza all’Isola dei famosi che già lo aveva visto uscire provato e il ricovero appena arrivato a Roma. «Dopo l’Isola dei Famosi inizia la fase due del dimagrimento», ha detto su Instagram, specificando di aver iniziato «la prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico». Il trattamento prevede iniezioni addominali di un farmaco contenente il principio attivo Tirzepatide. «È la prima volta che l’ho fatto in vita mia», ha raccontato Adinolfi, descrivendolo come «un pochino impressionante» e aggiungendo che «questo farmaco nuovo è particolarmente utile per aiutare ancora di più il dimagrimento».

La terapia farmacologica con Tirzepatide

Durante i 57 giorni di permanenza in Honduras, il giornalista ha perso 26 chili complessivi, partendo da un peso iniziale di 221 chili. La riduzione ponderale è avvenuta in due fasi: 7 chili persi nella fase pre-isola a causa dell’umidità, seguiti da ulteriori 27 chili durante il soggiorno sull’isola. «È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato», aveva dichiarato Adinolfi in un’intervista a Repubblica, aggiungendo «pesano tanto sa, quattro casse».

Il ricovero dopo l’Isola del famosi: perché è finito in ospedale

Dopo la fine del reality di Mediaset, Adinolfi è finito in ospedale a Roma. Lui stesso aveva spiegato di aver avuto un malore dopo il rientro dall’Honduras, specificando di aver vissuto «un forte spavento ma che alla fine non si trattava di nulla di grave». Il ricovero è stato attribuito allo stress fisico accumulato durante la partecipazione al reality show, dove ha dovuto mangiare inevitabilmente meno del solito ed è stato costretto a partecipare alle prove fisiche del gioco televisivo. Ma dopo una notte in ospedale, è potuto tornare a casa determinato a riprendere il percorso lasciato in sospeso.