Funicolare di Lisbona, il racconto di Paola Landolfi salva per miracolo: «Ero in fila per salire, ho visto estrarre i corpi dalle lamiere»

La donna, 52 anni, si trovava a Lisbona insieme al figlio 13enne per un progetto Erasmus di formazione

Una settimana a Lisbona, tra formazione e vacanza, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per Paola Landolfi, la 52enne di Salerno che si è ritrovata insieme al figlio sul luogo dell’incidente all’Elevador da Glória. «Ero pronta a mettermi in fila per prendere la funicolare. Ma appena siamo arrivati al punto di partenza, abbiamo visto arrivare vigili del fuoco, polizia… il mezzo si era appena schiantato sul palazzo», racconta Landolfi in un’intervista al Corriere della Sera.

Il viaggio a Lisbona per il training

La donna si trovava con il figlio 13enne in una delle zone più turistiche della città, pronti a far tappa all’Hard Rock café in uno dei punti panoramici più belli della capitale portoghese. «Lavoro come amministrativa all’università di Salerno, al dipartimento di Ingegneria civile, e sto facendo una settimana Erasmus, di staff training qui all’università di Lisbona – racconta Landolfi -. Nel tempo libero io e mio figlio ce ne andiamo in giro e ci godiamo la città». Una visita tra dovere e piacere, che in un istante si è però trasformata in un film dell’orrore: «Siamo rimasti bloccati dalle transenne, abbiamo visto che tiravano fuori i corpi dalle lamiere…una scena terribile»

La preoccupazione dei familiari a casa

Non appena la notizia dell’incidente che è costata la vita a 17 persone ha raggiunto anche l’Italia, il primo pensiero di Paola Landolfi è andato subito ai familiari che sapevano della sua visita a Lisbona: «Ho avvisato subito mia madre, poi ho scritto un post su Facebook per rassicurare tutti gli amici che mi chiedevano notizie». E ora la sua foto profilo sul social network mostra un’immagine commemorativa delle vittime dello schianto. Dopo lo scampato pericolo per una questione di attimi Landolfi afferma: «Non credo prenderò mai più la funicolare nella mia vita»