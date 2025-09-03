Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Deraglia l’iconica funicolare della Gloria a Lisbona, lo schianto contro un palazzo: almeno tre morti e diversi feriti – Il video

03 Settembre 2025 - 20:20 Ugo Milano
Sono almeno 20 le persone rimaste ferite. Cinque sarebbero in gravi condizioni. L'Elevador è la seconda tratta di tram più antica della capitale portoghese

Tre morti e almeno 20 feriti, di cui 5 gravi: è il bilancio tragico di un incidente che ha coinvolto l’Elevador da Gloria, una delle storiche funicolari di Lisbona. Dai primi video, trasmessi dalla tv portghese, sembra che una delle cabine della funicolare sia deragliato piegandosi sul fianco destro e impattando contro un edificio. Dal fumo emerge solo un piccolo cumulo di detriti. L’incidente sarebbe avvenuto all’ora di punta pomeridiana, mentre a bordo dell’Elevador si trovavano circa 43 passeggeri.

L’Elevador da Gloria e i milioni di turisti

L’Elevador da Gloria è una delle principali attrazioni della capitale portoghese, che conduce i passeggeri da Praca dos Restauradores con il quartiere Bairre Alto. Ogni anno ospita oltre 3 milioni di turisti, che spesso devono attendere per ore il loro turno. Al momento il numero esatto dei feriti e la gravità delle condizioni delle vittime rimangono ancora incerti.

