Manovra, Schlein: "Servono salario minimo e disaccoppiamento costi energia" – Il video

04 Settembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Sarà un autunno difficile, come è stata difficile l'estate, in cui secondo i sondaggi 11 milioni di italiani non sono riusciti a partire per fare un po' di vacanza perché hanno tra i salari più bassi d'Europa. Quello che bisogna fare immediatamente è intervenire sul costo dell'energia. Si può fare come hanno fatto altri Paesi europei che hanno scollegato dando immediato sollievo sia alle imprese che alle famiglie. La seconda questione da fare subito è approvare un salario minimo legale. La proposta delle opposizioni rafforza la contrattazione collettiva e stabilisce una soglia sotto la quale non si può andare, quella dei 9 euro l'ora, perché sotto quella soglia è sfruttamento" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua partecipazione a Terra, la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

