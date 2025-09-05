Regno Unito, nuova tegola per Starmer: la vice Angela Rayner si dimette per lo scandalo delle tasse eluse sulla seconda casa

Angela Rayner ha gettato la spugna dopo che un'inchiesta ne ha accertato la violazione. Rinuncia anche agli incarichi di vicecapo dei laburisti e ministro dell'Edilizia

In seguito allo scandalo del mancato pagamento di 40 mila sterline di tasse sulla sua seconda casa, la vicepremier britannica Angela Rayner ha annunciato le dimissioni. L’uscita di scena è arrivata dopo che il premier Keir Starmer ha ricevuto il rapporto dell’inchiesta condotta da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street, chiamato a sorvegliare il rispetto della condotta dei membri del governo. Per la sua violazione del codice di condotta ministeriale, la vice premier ha lasciato tutti gli incarichi che ricopriva, compresi quello di vice leader del partito laburista e di ministra per l’Edilizia. Le dimissioni di Rayner sono un duro colpo per l’esecutivo laburista già in crisi di consensi. Nell’ultimo periodo, infatti, il governo Starmer sta ricevendo molte critiche per i risultati delle politiche economiche varate dalla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, ora attesa in autunno per la presentazione della manovra finanziaria.

Lo scandalo che ha travolto Angela Rayner

Angela Rayner aveva ammesso in tv, in lacrime, dopo giorni di polemiche di non aver pagato 40mila sterline (circa 50mila euro) che avrebbe dovuto versare come imposta di registrazione per una casa nel Sussex. La casa, che sarebbe stata costata circa 800 mila sterline, sarebbe stata dichiarata dalla vicepremier come sua residenza principale, quando in realtà era una seconda casa. La donna ha parlato di un errore, di essere stata «mal consigliata», e ha aggiunto di essersi autodenunciata all’organo di vigilanza sui membri del governo inglese. La sua ammissione aveva inizialmente incontrato l’appoggio di Keir Starmer che, aveva riferito la Bbc, «mantiene piena fiducia nella sua vice». Ora, però, anche il premier non potrà che accettarne le dimissioni e prepararsi a un rimpasto del governo.

Foto copertina: EPA/CHRIS RATCLIFFE | La vicepremier britannica Angela Rayner interviene in occasione del “Plan for Change” a Pinewood Studios, Iver Heath, Britain, 05 December 2024.