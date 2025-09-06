La storia di Kokichi Akuzawa: a 102 anni conquista il monte Fuji-San. È la persona più anziana ad aver raggiunto la vetta

Ha superato i 3.800 metri di quota. Sei anni fa aveva già raggiunto la vetta della montagna sacra del Giappone

A 102 anni, Kokichi Akuzawa ha raggiunto la vetta del Fuji-San, la montagna sacra del Giappone. L’atleta ha aggiornato il proprio record come persona più anziana ad aver completato la scalata. Un risultato certificato dal Guinness World Records, che segna il coronamento di decenni di passione per l’alpinismo. Akuzawa aveva già stabilito il primato sei anni fa, salendo fino a quota 3.776 metri. Tuttavia, questa volta ha superato se stesso, raggiungendo i 3.800 metri nonostante le difficoltà oggettive della scalata finale. La montagna è il simbolo della cultura giapponese e meta di pellegrinaggio tutto il mondo.

Ain't no mountain high enough for 102-year-old Kokichi Akuzawa, who has officially become the oldest person to summit Mount Fuji, the highest peak in Japan. pic.twitter.com/ik4iOmRjMT — DW News (@dwnews) September 5, 2025

La scalata di Kokichi Akuzawa

La scalata non è stata semplice. Akuzawa ha campeggiato due notti lungo il sentiero ed è stato vicino a rinunciare per la stanchezza, raccontano i media locali ripresi dall’ANSA. A sostenerlo, la figlia settantenne Motoe, la nipote, il marito di quest’ultima e quattro amici di un club di alpinismo locale. «Ero davvero tentato di rinunciare a metà strada – ha ammesso lo scalatore – raggiungere la vetta è stato difficile, ma i miei amici mi hanno incoraggiato e alla fine è andato tutto bene. Sono riuscito a farcela perché tante persone mi hanno sostenuto». Preparandosi con disciplina, Akuzawa si è allenato per tre mesi prima della scalata, svegliandosi alle 5 del mattino per passeggiate quotidiane, per lo più nella prefettura di Nagano. «Sebbene il fascino di raggiungere la vetta sia innegabile», ha raccontato ricordando i motivi che lo hanno spinto all’alpinismo 88 anni fa, «in questa occasione sono state le persone a spingermi a tornare».