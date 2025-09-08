Scoppia la rissa durante la Festa dell’Unità a Lodi, volano grida e bottiglie di vetro: giovane estrae un machete e si scaglia contro un coetaneo – Il video

Durante la serata allo Spazio Giovani, una lite è degenerata. Sui social l'opposizione attacca la giunta: «Lodi non è isola felice». La replica: «Episodio isolato»

Dai dibattiti democratici alle liti violente alle bottiglie che volano, i passi sono piccoli. È quello che è successo alla Festa dell’Unità di Lodi, non tanti minuti dopo l’intervento dal palco di Pier Luigi Bersani. Il “palco” dello scontro tra alcuni ragazzi è stato proprio lo Spazio Giovani, che per l’occasione si era trasformato in una pista da ballo per un migliaio di presenti. Dagli insulti alle urla fino agli scontri fisici, compresi lanci di bottiglie e tentativi di aggressione armati di machete.

La lite e la lama sfoderata dal giovane

A rendersi protagonisti della rissa sarebbe stato un gruppo di ragazzi stranieri. Secondo quanto ricostruito, anche grazie ai video pubblicati dal Giorno e ricondivisi da esponenti della Lega, un manipolo di giovani avrebbe attaccato bottone con un coetaneo. Quest’ultimo, reagendo, avrebbe estratto una lunga lama, scatenando la reazione negli altri ragazzi che lo hanno aggredito tentando di disarmarlo con botte e bottiglie di vetro. Il tutto di fronte alla bandiera della pace, che campeggiava all’interno dello Spazio.

Le reazioni politiche dell’opposizione: «Lodi non è un’isola felice»

Il bilancio della rissa fortunatamente non presenta né feriti né morti. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine, tutti i ragazzi erano ormai scomparsi portando con sé anche le tracce della rissa. L’episodio ha però acceso ancora il dibattito politico sulla sicurezza. Consiglieri della Lega e Fratelli d’Italia hanno parlato di «segnali preoccupanti» in una città sempre più scossa da episodi di violenza: «Forse, ora che la loro festa è degenerata in risse, il Pd e la giunta inizieranno finalmente a capire che Lodi non è quell’isola felice che vogliono far credere», ha scritto Elisa Gualtieri di FdI. Il Pd ha risposto: «Nessun episodio di violenza può essere accettato o giustificato, indipendentemente da chi lo commetta, sia esso italiano o straniero», si legge in una nota del segretario provinciale Andrea Ferrari. «La Festa dell’Unità è e rimane un luogo di incontro, dialogo e socialità, e non può tollerare atti che mettono in pericolo la sicurezza dei partecipanti. Non vogliamo che un singolo episodio offuschi l’entusiasmo e la partecipazione ordinata di migliaia di ragazze e ragazzi che hanno animato la festa con gioia e responsabilità».

