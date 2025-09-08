Londra, evacuato il terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow per «perdita di materiali pericolosi». La colonna di fumo e i passeggeri in fuga – Il video

Sul posto alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti

Il terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow è stato evacuato per una «perdita di materiali pericolosi». Ne dà notizia Sky News affermando che sono sul posto i servizi di soccorso. Dal posto testimoni affermano di aver visto salire una colonna di fumo.

L’evacuazione dei passeggeri dal terminal, i treni non raggiungono il punto

Scattato l’allarme i passeggeri sono stati fatti uscire all’esterno della struttura, ha riferito una portavoce di Heathrow, il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i sei scali dell’area metropolitana di Londra. I treni che raggiungono l’aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per precauzione. Intanto, sempre per cautela, sono stati dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti.