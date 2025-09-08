Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIAeroportiEvacuazioneLondraRegno UnitoVideo

Londra, evacuato il terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow per «perdita di materiali pericolosi». La colonna di fumo e i passeggeri in fuga – Il video

08 Settembre 2025 - 20:22 Stefania Carboni
embed
Sul posto alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti

Il terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow è stato evacuato per una «perdita di materiali pericolosi». Ne dà notizia Sky News affermando che sono sul posto i servizi di soccorso. Dal posto testimoni affermano di aver visto salire una colonna di fumo.

L’evacuazione dei passeggeri dal terminal, i treni non raggiungono il punto

Scattato l’allarme i passeggeri sono stati fatti uscire all’esterno della struttura, ha riferito una portavoce di Heathrow, il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i sei scali dell’area metropolitana di Londra. I treni che raggiungono l’aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per precauzione. Intanto, sempre per cautela, sono stati dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Donald Trump in tribuna agli US Open per la finale Sinner-Alcaraz, l’ordine alle tv: «Censurate eventuali contestazioni»

2.

«Guerra nucleare, rischio mondiale». L’allarme di Rafael Grossi (Aiea): «Con 20-25 Paesi atomici pianeta ingovernabile»

3.

D’Alema spiega perché è andato alla parata militare in Cina: «Pechino è un elemento di stabilità»

4.

Pioggia di droni sull’Ucraina, in fiamme anche il palazzo del governo di Kiev. «È il raid più massiccio dall’inizio della guerra» – Il video

5.

Perché Trump cambia nome al Pentagono: «Il Dipartimento della Guerra darà un messaggio forte al mondo»

leggi anche
bayrou governo francia
ESTERI

Crisi senza fine in Francia, cade il governo Bayrou: la mozione di sfiducia passa con una maggioranza schiacciante

Di Simone Disegni
jeffrey epstein jpmorgan banca
ESTERI

Caso Epstein, anche JPMorgan finisce nella bufera: così la banca americana avrebbe protetto il suo miglior cliente

Di Alba Romano
Gaza broker crisi contanti
ESTERI

Ecco come a Gaza broker e prezzi gonfiati affamano le famiglie

Di David Puente