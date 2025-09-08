La Francia sull’orlo della crisi, l’ultimo appello di Bayrou: «Potete sfiduciarmi, non cancellare il debito che ci sommerge» – Il video

Il premier 74enne chiede la fiducia del Parlamento sulla sua manovra di risanamento di bilancio. Cosa succede se salta il suo governo

Nove mesi dopo, stasera la Francia potrebbe ritrovarsi di nuovo senza governo. L’esecutivo guidato da François Bayrou è alla prova questo pomeriggio dall’Assemblea nazionale. Era stato lo stesso premier, nominato da Emmanuel Macron a dicembre scorso, a cercare la resa dei conti in Parlamento per porre i deputati e il Paese di fronte al bivio tra risanamento di bilancio o (di nuovo) caos politico-finanziario. Tanto la destra del Rassemblement National quanto la sinistra della France Insoumise, vincitrici/rivali delle elezioni parlamentari dello scorso anno, hano già annunciato che non avranno indugi nel far cadere il governo sul progetto di manovra 2026 con tagli di spesa da 44 miliardi di euro. Il 74enne Bayrou si è presentato in aula combattivo, anche se conscio del fatto di avere una maggioranza dell’Aula contro: «Da 51 anni la Francia approva bilanci in squilibrio e il debito si accumula. Lo si può capire di fronte alle crisi, non che diventi un difetto strutturale: abbiamo preso l’abitudine di finanziare tutto – dalla sanità alle pensioni – a credito. Se continuiamo così finiremo per perdere le libertà di cui tanto va fiera la Francia, o per la sottomissione del debito o per quella militare. Potete far cadere il governo, non cancellare la realtà: il peso del debito sarà sempre più pesante e caro». Un appello potente alla responsabilità fiscale su cui, sussurra qualcuno, Bayrou già medita di costruire in futuro una sua candidatura all’Eliseo.

François Bayrou face au vote de confiance de l'Assemblée : «La soumission à la dette, c'est comme la soumission par la force militaire. Dominés par les armes ou dominés par nos créanciers du fait d'une dette qui nous submerge, dans les deux cas nous perdons notre liberté.» pic.twitter.com/bXAt5ySVus — CNEWS (@CNEWS) September 8, 2025

La sfiducia e la scelta di Macron

In attesa di scenari ancora fantapolitici, all’Eliseo il premier dovrà salire già nelle prossime ore per presentare le dimissioni se l’Assemblea nazionale lo sfiducerà. La palla tornerà così nelle mani di Macron, che tanto l’estrema destra quanto l’estrema sinistra considerano il vero avversario principe. Con l’opinione pubblica francese, d’altronde, la luna di miele è finita da tempo: secondo l’ultimo sondaggio di Le Figaro appena il 15% dei cittadini ha fiducia in lui. Macron ha già chiarito in passato di non essere disposto neppure a valutare le dimissioni, e di portare a compimento il suo mandato sino alla scadenza della primavera 2027. Per assicurare un governo al Paese, davanti al capo dello Stato si staglierebbero quindi ora due opzioni: la nomina di un nuovo primo ministro – i socialisti si sono già fatti avanti per il possibile incarico – oppure la dissoluzione anticipata del Parlamento, azzardo già tentato – con risultati disastrosi – dopo le elezioni europee del giugno 2024. In qualsiasi caso, la navigazione della Francia e di Macron all’Eliseo nei 18 mesi di mandato restanti s’annuncerebbero sempre più turbolenti, mentre sul fronte economico incombe lo spettro di una tempesta finanziaria sul debito pubblico francese.