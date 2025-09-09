Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Giro di corruzione in provincia di Caserta, ai domiciliari coordinatore locale di Forza Italia. Il partito: «Sospeso, aspettiamo prove estraneità»

09 Settembre 2025 - 13:35 Ugo Milano
Giuseppe Giuda, sindaco di Arienzo e coordinatore forzista, è stato raggiunto da un provvedimento della Dda di Napoli per aver affidato un appalto comunale in cambio di favori elettorali

Corruzione, riciclaggio, atti contrari ai doveri di ufficio. Sono solo alcuni dei reati contestati dalla Dda di Napoli, la procura guidata da Nicola Gratteri, al termine di un’inchiesta che ha portato all’emissione di 17 ordinanze cautelari. Tra gli ordini di arresti domiciliari figura anche il sindaco di Arienzo (Caserta) Giuseppe Guida, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia. «Il responsabile nazionale dell’organizzazione Francesco Battistoni ha sospeso il segretario provinciale di Caserta, Giuseppe Guida», si legge in una nota di Fi, «in attesa che possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati». Guida è accusato di aver affidato la gestione dei rifiuti del comune di Arienzo in cambio di favori elettorali. Al suo posto è stata nominata come commissario Amelia Forte, vice coordinatrice regionale del partito in Campania.

L’indagine sugli appalti per lo smaltimento rifiuti

Il sistema di corruzione colpito dall’inchiesta ruotava intorno all’imprenditore Nicola Ferraro, attivo nel settore dei rifiuti ed ex consigliere regionale che ha già scontato 7 anni per concorso esterno in camorra. Secondo gli inquirenti avrebbe continuato a condizionare gli affidamenti di appalti pubblici di comuni e amministrazioni, favorendo aziende che si rivolgevano a lui in cambio di percentuali. Alcuni appalti riguardavano anche la sanificazione di ospedali. A sostegno della ricostruzione fatta dalla Dda, c’è il ritrovamento nel 2023 di due milioni di euro in contanti a casa di un imprenditore vicino a Ferraro. Coinvolto anche l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Amedeo Blasotti, che ha terminato l’incarico all’inizio di agosto, per cui però il gip ha rigettato la richiesta di divieto di dimora.

