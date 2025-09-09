Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERI

Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu primo ministro. Al via alle consultazioni, ma è già polemica

09 Settembre 2025 - 20:17 Stefania Carboni
Fedelissimo del numero uno dell'Eliseo era l'attuale ministro della Difesa

Il Presidente della Repubblica ha nominato Sebastien Lecornu Primo Ministro. Lo riporta una nota ufficiale dell’Eliseo. Il presidente «gli ha affidato il compito di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento al fine di adottare un bilancio per la Nazione e costruire gli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi». A seguito di tali discussioni, «spetterà al nuovo Primo Ministro proporre un Governo al Presidente della Repubblica. L’azione del Primo Ministro sarà guidata dalla difesa della nostra indipendenza e della nostra potenza, dal servizio ai francesi e dalla stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese. Il Presidente della Repubblica è convinto che su queste basi sia possibile un accordo tra le forze politiche nel rispetto delle convinzioni di ciascuno».

Chi è Sebastien Lecornu

Nato nel 1986, attuale ministro della Difesa, Lecornu è diventato un fedelissimo di Emmanuel Macron. Era stato indicato nelle ultime ore come il favorito a succedere a Francois Bayrou a capo del governo, dopo che quest’ultimo non ha superato con successo il voto di fiducia all’Assemblea nazionale ieri. Dopo queste consultazioni, Lecornu potra’ proporre un governo al presidente.

Le Pen: «Ultime carte del macronismo»

«Il presidente gioca l’ultima carta del macronismo, trincerato con la sua piccola cerchia di fedeli». Lo ha scritto sui social Marine Le Pen, dopo l’annuncio dell’Eliseo.

