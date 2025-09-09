Ore le navi della Global Sumud Flotilla partiranno anche da Siracusa. Stasera corteo a sostegno di Gaza a Roma

Una delegazione partirà l'11 settembre prossimo dal porto siciliano. Nella capitale questa sera concentramento a piazzale Aldo Moro per il popolo palestinese

Il Global Movement to Gaza ha reso noto che la partenza italiana della Global Sumud Flotilla è in programma giovedì prossimo, 11 settembre, da Siracusa e alle 10 è previsto un incontro con la stampa. «In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca Familia Madeira a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata – si legge in una nota -. A Roma, concentramento oggi alle 19 a piazzale Aldo Moro: apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese».

La formazione ad Augusta e poi la partenza

Secondo quanto riporta Repubblica chi partirà giovedì da Siracusa sta tenendo alcuni corsi di formazione intensiva ad Augusta. Preoccupa l’attacco a una delle imbarcazioni a largo di Tunisi. «Tensione ce n’è, non ce l’aspettavamo, o almeno non con queste modalità, così presto», ha commentato Elisa del Global Movement to Gaza al quotidiano. Intanto il comitato direttivo della Global Sumud Flotilla si è riunito a Tunisi per valutare la situazione e i danni riportati dall’imbarcazione Family. «Al termine della giornata annunceremo i dettagli sulla partenza verso Gaza», ha dichiarato all’ANSA un portavoce dell’organizzazione, senza escludere la possibilità di un rinvio rispetto alla partenza programmata per domani. Anche se si «resta determinati a salpare».