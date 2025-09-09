Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀGazaGlobal Sumud FlotillaLazioPalestinaRomaSiciliaSiracusa

Ore le navi della Global Sumud Flotilla partiranno anche da Siracusa. Stasera corteo a sostegno di Gaza a Roma

09 Settembre 2025 - 18:04 Stefania Carboni
embed
global sumud flotilla
global sumud flotilla
Una delegazione partirà l'11 settembre prossimo dal porto siciliano. Nella capitale questa sera concentramento a piazzale Aldo Moro per il popolo palestinese

Il Global Movement to Gaza ha reso noto che la partenza italiana della Global Sumud Flotilla è in programma giovedì prossimo, 11 settembre, da Siracusa e alle 10 è previsto un incontro con la stampa. «In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca Familia Madeira a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata – si legge in una nota -. A Roma, concentramento oggi alle 19 a piazzale Aldo Moro: apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese».

La formazione ad Augusta e poi la partenza

Secondo quanto riporta Repubblica chi partirà giovedì da Siracusa sta tenendo alcuni corsi di formazione intensiva ad Augusta. Preoccupa l’attacco a una delle imbarcazioni a largo di Tunisi. «Tensione ce n’è, non ce l’aspettavamo, o almeno non con queste modalità, così presto», ha commentato Elisa del Global Movement to Gaza al quotidiano. Intanto  il comitato direttivo della Global Sumud Flotilla si è riunito a Tunisi per valutare la situazione e i danni riportati dall’imbarcazione Family. «Al termine della giornata annunceremo i dettagli sulla partenza verso Gaza», ha dichiarato all’ANSA un portavoce dell’organizzazione, senza escludere la possibilità di un rinvio rispetto alla partenza programmata per domani. Anche se si «resta determinati a salpare».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I soldati israeliani in vacanza in Sardegna e nelle Marche: «Una “decompressione” da Gaza»

2.

Carlo Acutis, le polemiche sulla canonizzazione dell’«influencer di Dio»: perché in Israele e Germania spuntano accuse di antisemitismo

3.

Il video di De Martino rubato e l’uomo in spiaggia che si vantava di averlo sul telefonino

4.

Stefano Boeri e l’inchiesta sull’urbanistica a Milano: «La telefonata a Sala? Frammenti montati ad arte»

5.

Caivano (Napoli), rissa alla prima comunione. Il padre della festeggiata alla moglie: «Do fuoco a te e tuo padre». L’uomo positivo all’alcol test

leggi anche
gaza aggiornamenti 9 settembre
ESTERI

L’attacco di Israele ai vertici di Hamas a Doha «autorizzato da Trump». Partita l’evacuazione di Gaza. Il Papa: «Cerco il parroco, non ho notizie»

Di Ugo Milano
chef israeliani
ESTERI

La protesta degli chef israeliani contro la carestia a Gaza: «A pochi passi da noi la gente muore di fame». Scoppia la polemica

Di Ugo Milano
Roberta Metsola Ursula Von der Leyen Ue
ESTERI

Genocidio sì o no? Il Parlamento Ue si spacca su Gaza, risoluzione in bilico. Lucia Annunziata (Pd): «Servono parole chiare»

Di Gianluca Brambilla
flotilla francesca albanese
ESTERI

Flotilla, Francesca Albanese raggiunge gli attivisti, l’abbraccio con Greta Thunberg. La relatrice Onu: «Intollerabile, è un attacco alla sovranità tunisina»

Di Ygnazia Cigna