Comanda Montalbano, ma è Lolita Lobosco a dare incassi e utili. Boom per la Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Con l’aiutino di Giuli

La società di produzione della coppia nella vita e sui teleschermi ha raddoppiato gli incassi e portato a casa quasi 900 mila euro di utile. Arrivano contributi diretti e tax credit dal ministero della Cultura anche per la seconda stagione della serie animata Food Wizard, ideata e coprodotta dalla coppia. Non decolla invece la loro società agricola

L’azionista di maggioranza è lui, “Montalbano sono”, Luca Zingaretti, cui sono intestate il 60% delle quote societarie. La vera pepita d’oro però è lei, Luisa Ranieri, che ha il 20% delle azioni della Zocotoco srl, la società di produzione cinematografica e teatrale amministrata dalla sorella di Luca (e dell’europarlamentare Nicola), Angela Zingaretti Di Capua, cui è intestato il restante 20 per cento delle quote. Nell’ultimo bilancio i ricavi sono raddoppiati, passando dal 1,9 milione di euro del 2023 ai 3,92 milioni di euro del 2024. Boom anche dei guadagni: l’anno prima la società perdeva 79.016 euro, nel 2024 invece è arrivato un utile netto di 898.646 euro.

I tre fratelli Zingaretti (al centro Angela che amministra le società di Luca e Luisa Ranieri)

Il boom di incassi grazie a Luisa e alla serie sulle indagini di Lolita Lobosco

Ad avere fatto lievitare incassi e utili è stata infatti la coproduzione insieme a Rai Fiction e a Bibi Film Tv della fortunatissima serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, in cui Luisa Ranieri (che è anche la moglie di Zingaretti) interpreta la parte di un vicequestore di polizia a Bari, ed è arrivata alla sua terza stagione proprio nel 2024, anno in cui ha fatto lievitare il bilancio della Zocotoco. La serie è tratta dai romanzi polizieschi di Gabriella Genisi, in cui Lolita incontra spesso il suo amico Salvo Montalbano, il commissario di polizia del paese di Vigata immaginato da Andrea Camilleri e interpretato sul piccolo schermo proprio da Luca Zingaretti.

Gli attori della serie tv Lolita Lobosco

Giuli raddoppia i contributi per la seconda stagione della serie animata Food Wizards

La Zocotoco ha prodotto in questi anni anche alcuni spettacoli teatrali con protagonista lo stesso Zingaretti (e in un caso la Ranieri), ma è stata lanciata soprattutto dalla coproduzione di una serie animata, la Food Wizards, in onda su Rai Yoyo e su Raiplay. Era andata molto bene la prima stagione, poi è stata fatta anche la seconda, che grazie al successo ha raddoppiato sia il tax credit (da 58.990 a 111.760 euro), sia il contributo selettivo alla produzione del ministero della Cultura di Alessandro Giuli. Era stato di 350 mila euro nel 2022, per la seconda serie sono stati erogati 700 mila euro lo scorso 24 marzo 2025 (che quindi figureranno nel prossimo bilancio della società). Nel 2025 la Zocotoco ha lanciato anche il primo film con Luca Zingaretti regista: La casa degli sguardi, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli.

L’azienda agricola ferma al palo e la passione comune per il mattone in tutta Italia

I due coniugi attori e produttori da qualche tempo hanno costituito anche una società di “supporto alla protezione vegetale”, la Embi società agricola di cui entrambi hanno il 50% affidandone l’amministrazione sempre ad Angela Zingaretti. Qui gli affari ancora non vanno: nel 2024 incassati appena 3.908 euro e risultato finale in perdita di 13.196 euro. Tanto è che la stessa sorella Zingaretti spiega nella relazione: «La società, non è ancora riuscita a porre in essere le attività statutarie, pertanto non risultano raggiunti i valori di bilancio attesi». I due coniugi però sono direttamente proprietari di numerosi terreni. A Luca sono intestati sei boschi, 2 vigneti, 4 uliveti e altri 7 terreni fra Pantelleria, Monticiano e Poggio Mirteto. A Luisa sono direttamente intestati 3 vigneti e un altro terreno fra Capalbio e la provincia di Napoli. La coppia ha investito gran parte di quello che ha guadagnato con la professione nel mattone. Possiede otto appartamenti fra Monticiano, Roma, Capalbio, Poggio Mirteto e Pantelleria e un villino a Giugliano in Campania, oltre a tutti i garage, cantine e posti auto collegati agli immobili.