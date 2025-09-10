Mediobanca, Vinci ai dipendenti: «MPS si avvicinerà all’80% dopo riapertura»

Il messaggio del direttore generale di Mediobanca: «La fusione alla fine potrebbe essere il male minore»

«Da ieri abbiamo un azionista al 62% e di questo dobbiamo prendere atto, non è un’opinione. Sappiamo che ci sarà una riapertura e per la nostra esperienza le riaperture in questi casi portano a un incremento della partecipazione che si avvicinerà probabilmente intorno all’80%» perché «molti fondi che sono legati agli indici saranno costretti a ridurre la quota in Mediobanca in quanto usciremo progressivamente dai singoli indici». Lo ha detto il direttore generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, in un messaggio ai dipendenti.

«Probabilmente anche la BCE spingerà nell’intendimento di avere una fusione»

Se MPS arriverà ad avere circa l’80% all’esito «sarà difficile immaginare di tenere Mediobanca quotata con un flottante così piccolo e probabilmente anche la BCE spingerà nell’intendimento di avere una fusione perché avrebbe molto senso da questo punto di vista», ha sottolineato Vinci aggiungendo che «la fusione alla fine potrebbe essere il male minore, nel senso che immaginare invece un percorso in cui ci sono due entità così abbastanza diverse e collegate da un azionariato, ma non in qualche modo capaci di fare reali sinergie, non sarebbe stato il quadro migliore per la banca».

«Le aziende vanno avanti, spero che il brand resti il nostro»

«I nostri clienti sono il reale asset che ha questa banca. È importante difendere il proprio franchise e rassicurare i clienti che le facce con cui si interfacciano saranno le stesse. Sarà importante mantenere un franchise dei nostri clienti. Non ho detto nulla di nuovo, perché una interazione con Mps non c’è stata, ci sarà. È nell’interesse di chi compra qualcosa mantenerne il valore, è razionale: e il valore siete voi. Non dobbiamo essere scoraggiati dal fatto che ci sia un nuovo proprietario: le aziende vanno avanti, spero che il brand resterà visibilmente il nostro. Ci sono esempi storici come Jp Morgan. Non è la prima volta che viene valorizzato il brand prevalente nella percezione del mercato» ha commentato il dg, in videoconferenza con circa mille dipendenti della banca d’affari, dopo l’esito dell’Opas su Piazzetta Cuccia.