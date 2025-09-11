Anniversario attentato 11 settembre, Trump: Americani hanno dimostrato che mai si arrenderemo – Il video

(Agenzia Vista) Virginia, 11 settembre 2025 “L'11 settembre 2001, quegli stessi muri costruiti con il sudore e il sangue dei nostri genitori e nonni, furono sfregiati dalle fiamme e scossi dal terrore, mentre il nostro Paese si trovava faccia a faccia con il male assoluto in quel giorno fatidico. Mostri selvaggi attaccarono i simboli stessi della nostra civiltà. Eppure, qui in Virginia, a New York e nei cieli della Pennsylvania, gli americani non esitarono, si sono alzati in piedi e hanno dimostrato al mondo che non cederemo mai. Non ci piegheremo mai. Non ci arrenderemo mai.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo intervento alla cerimonia per il 24° anniversario dell'attentato dell’11 settembre. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev