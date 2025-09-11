Boccia a Tajani: Informativa certifica fragilità politica estera italiana, siamo subalterni a Usa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Io francamente non so se derubricarla tra le informative che certificano l'inconsistenza e la fragilità della politica estera italiana, che viene fuori in maniera molto chiara. Noi siamo spettatori, mentre il nostro Paese partecipa all'indebolimento progressivo della stessa Unione europea. Siamo subalterni perché non possiamo dire altro a questi Stati Uniti.” Così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia, rivolgendosi al Ministro degli esteri Antonio Tajani in Senato, in occasione dell'informativa del Vicepremier sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev