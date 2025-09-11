Calenda al Pd: Non ci sarà campo largo con chi sostiene le ragioni di Putin – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 “Lo dico agli amici del Pd, non ci potrà essere nessun campo largo con chi sostiene le ragioni di Putin. Non ci potrà essere nessun campo largo brandendo, come farà la vostra segretaria andando alla festa del Fatto Quotidiano, chi ancora oggi nega che quei droni fossero droni russi.” Così il senatore di Azione, Carlo Calenda, durante il suo intervento in Senato, in occasione dell'informativa del Vicepremier sui recenti sviluppi della crisi in Ucraina e in Medio-Oriente. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev