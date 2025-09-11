Guerra Gaza, Tajani: Io prezzolato? "Contro di me indicazione di pubblico ludibrio" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 "Non devo parlare con nessuno. L'attacco personale? Non è un attacco personale, ma un indicazione di pubblico ludibrio contro il Ministro degli Esteri, accusandolo di essere prezzolato e corrotto da un Governo straniero per comiere atti contro l'interesse nazionale. Ecco cosa è" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev