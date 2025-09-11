Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Gaza, Tajani: Io prezzolato? "Contro di me indicazione di pubblico ludibrio" – Il video

11 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 "Non devo parlare con nessuno. L'attacco personale? Non è un attacco personale, ma un indicazione di pubblico ludibrio contro il Ministro degli Esteri, accusandolo di essere prezzolato e corrotto da un Governo straniero per comiere atti contro l'interesse nazionale. Ecco cosa è" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali, da Aurelio De Laurentiis in Campania a Mauro D’Attis in Puglia, tutti i nomi nel tetris del centrodestra. Che non è finito

2.

Zaia contro Vannacci: «La Lega ha dei valori, lui non ha fatto la gavetta con noi»

3.

Giro di corruzione in provincia di Caserta, ai domiciliari coordinatore locale di Forza Italia. Il partito: «Sospeso, aspettiamo prove estraneità»

4.

“Fro**a Italia”. Polemiche per la maglietta venduta alla festa dell’Unità di Vimercate. Dozio (Fi): «Un insulto a noi e all’Italia»

5.

Formigli contro Meloni: «Non accetta critiche. Sono 243 giorni che non parla con i cronisti»