Roma, trovano il figlio di 4 mesi privo di sensi in casa, il neonato muore all’arrivo in ospedale: disposta l’autopsia

A dare l'allarme al 112 sono stati i genitori. Sul corpo del piccolo non sono stati riscontrati, al momento, segni di violenza

Un neonato di 4 mesi è morto in ospedale, dov’era arrivato in ambulanza da Torre Maura, periferia est di Roma. Il piccolo avrebbe avuto un malore, ma non si esclude ancora alcuna ipotesi. Secondo quanto ricostruito finora, i genitori hanno chiamato il 112 attorno alle 8:30 di questa mattina, giovedì 11 settembre, dopo aver notato che il piccolo appariva cianotico e privo di sensi. All’arrivo, i sanitari lo hanno trovato già in arresto cardiocircolatorio e hanno tentato le manovre di rianimazione. Il bambino è stato poi trasferito in pronto soccorso dove, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno anche effettuato un sopralluogo nell’abitazione, trovandola in ordine. Sul corpo del neonato, inoltre, non sarebbero emersi segni di violenza. Entrambi i genitori saranno sentiti dagli investigatori. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita a Tor Vergata, e l’esame autoptico per accertare le cause della morte. Non si esclude che a causare il decesso sia stato un rigurgito.

Foto copertina: pronto soccorso del policlinico Casilino, foto d’archivio