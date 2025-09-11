Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOCinemaInchiesteLazioM5SRomaTasse

Tax credit, nella bufera anche Cinecittà: indagini sull’ad Cacciamani. Esposto dei 5 stelle sui finanziamenti sospetti a Fast & Furious e Nanni Moretti

11 Settembre 2025 - 17:49 Ugo Milano
embed
cinecitta tax credit cacciamani
cinecitta tax credit cacciamani
Sono cinque i fascicoli aperti dalla procura di Roma, con ipotesi che variano dal falso ai reati contro la pubblica amministrazione

Il domino del caso tax credit, partito dal tragico tassello della presunta duplice uccisione a Villa Pamphili a opera di Francis Kaufmann, è arrivato ora a travolgere anche Cinecittà. Dalla semplice indagine sulla inesistente sceneggiatura firmata dall’americano, ora in carcere per omicidio, in pochi mesi la procura di Roma ha già aperto cinque differenti fascicoli per approfondire eventuali illeciti o reati nel sistema di finanziamenti pubblici alle produzioni cinematografiche in Italia. L’ultima inchiesta punterebbe proprio sui contributi intascati da Cinecittà, guidata da Manuela Cacciamani, e sulle società legate alla imprenditrice.

Kaufmann, Iervolino e ora Cacciamani: chi è coinvolto nelle inchieste

Dai poco più di 800mila euro ricevuti in crediti fiscali da Francis Kaufman, alias Rexal Ford, si è passati ai 60 milioni revocati all’imprenditore italo-canadese Andrea Iervolino, accusato di aver gonfiato i costi delle sue produzioni per «fare la cresta» sugli sgravi. Nel mirino del ministero della Cultura e della Guardia di finanza sono finiti poi oltre 180 titoli con il totale dei contributi sospetti che ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. In questo frangente, a partire dall’esposto di Gaetano Amato, deputato del Movimento 5 Stelle, si è messa in moto qualche settimana fa l’indagine su Cinecittà. O meglio su Manuela Cacciamani e sulla sua gestione dell’ex Istituto Luce e della società One More Pictures.

Manuela Cacciamani, dalla sua società all’«aiutino» di Arianna Meloni

Secondo Amato, autore dell’esposto, Manuela Cacciamani occuperebbe oggi la sedia di amministratrice delegata di Cinecittà «grazie alla spinta di Arianna Meloni», sorella della premier Giorgia Meloni. Quando gestiva la sua One More Pictures avrebbe «prodotto film come Albatross di Giulio Base, che ha goduto di ingenti sgravi fiscali nonostante incassi quasi nulli». Eppure, sottolinea il pentastellato, «né il ministro Alessandro Giuli né la sottosegretaria Lucia Borgonzoni sembrano intenzionati a intervenire. Continueremo a monitorare e a denunciare questo verminaio che danneggia il mondo del cinema per gli interessi di pochissimi, tutti appartenenti a un ristretto circoletto vicino a questo governo».

I film sotto indagine, da Fast & Furious a Nanni Moretti

Al vaglio della procura di Roma, in aggiunta, ci sono i maxi finanziamenti da 70 milioni complessivi che il ministero ha concesso per la produzione di otto film. Tra loro ci sono Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Finalmente l’alba con Lilly James e Willem Dafoe, La Chimera, Fast & Furious 10 e The Equalizer 3.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il testamento di Pippo Baudo: alla segretaria Dina Minna quasi lo stesso lascito dei figli

2.

Milano, l’ex iena Paul Baccaglini trovato morto in casa: si ipotizza il suicidio

3.

Le figlie di Emilio Fede divise anche al funerale del padre, lo sfogo di Simona contro Sveva: «Non ci sarò: volevo riconciliarmi con lui, lei me l’ha impedito»

4.

Celentano ritorna in Rai? La denuncia della moglie Claudia Mori: «Ci ignorano da mesi». La Rai replica: «Massima volontà»

5.

«Armani è morto per un’insufficienza epatica fulminante, aveva perso molti chili»: il racconto degli ultimi giorni di «Re Giorgio»

leggi anche
claudio bisio
CULTURA & SPETTACOLO

Per il ministero della Cultura Claudio Bisio vale 50 volte meno di Francis Kaufmann. Lui incassa i premi per il film prodotto con la moglie e si mette in tasca 500 mila euro

Di Fosca Bincher
lady bacardi andrea iervolino
ATTUALITÀ

Tax credit, Lady Bacardi d’accordo col ministro Giuli: «Giusto revocarlo a Iervolino». I sospetti su che fine facevano i suoi investimenti nel cinema. Arriva la controreplica di Andrea Iervolino

Di Ugo Milano
andrea iervolino tax credit
ATTUALITÀ

Caso tax credit, Iervolino diffida l’ex direttore generale Cinema: «Danni per quasi 50 milioni di euro, ha violato le regole più elementari»

Di Ugo Milano
giuli-iervolino-tax-credit-agenzia-delle-entrate
ATTUALITÀ

L’amministratore del tribunale chiede a Giuli di fermarsi sul tax credit a Iervolino. Ma anche l’Agenzia delle Entrate aveva iniziato a contestare quello preso nel 2020

Di Franco Bechis
iervolino tax credit
ATTUALITÀ

Iervolino: «Film a costi gonfiati? I soldi ce li restituiranno con le scuse»

Di Alba Romano
iervolino-tax-credit-cinema
ATTUALITÀ

ESCLUSIVA OPEN – Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. La replica di Iervolino: «Accuse di parte, ricorro al Tar contro il Mic». La controreplica di Peretti: «Ho fatto due esposti»

Di Franco Bechis