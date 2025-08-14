Per il ministero della Cultura Claudio Bisio vale 50 volte meno di Francis Kaufmann. Lui incassa i premi per il film prodotto con la moglie e si mette in tasca 500 mila euro

Solo 14 mila euro di tax credit per il film lodato da critica e botteghino “L’ultima volta che siamo stati bambini”, contro gli oltre 800 mila euro dati al film inesistente del presunto assassino di villa Pamphili. Ma gli affari della società di produzione del comico e della moglie Sandra Bonzi vanno benissimo, così i due si sono fatti distribuire un dividendo straordinario di mezzo milione di euro

Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi avendo bisogno di liquidità si sono fatti distribuire 500 mila euro di dividendi dalla società di produzione cinematografica che insieme hanno costituito qualche anno fa. La distribuzione straordinaria della liquidità è avvenuta l’anno scorso, approvata regolarmente dall’assemblea dei soci (i due coniugi), come spiega la nota integrativa al bilancio 2024 della Solea srl.

Tagliati i costi della società di produzione del comico, aumentato l’utile nel 2024

L’ultimo anno della società comune fra il popolare comico e la moglie non è andato benissimo: il fatturato è sceso da 431.367 a 373.813 euro, ma riuscendo a ridurre sensibilmente i costi di produzione, salvo quelli dei 3 dipendenti assunti, alla fine la Solea ha chiuso il 2024 con un utile di 25.629 euro decisamente superiore ai 4.194 euro dell’anno precedente. I buoni risultati degli anni precedenti avevano però consentito di accumulare numerose riserve in pancia alla società, sufficienti a fare ridere per una volta comico e consorte grazie a quell’assegno di mezzo milione di euro.

Il film sui bimbi in guerra e solo 14 mila euro di tax credit. Cinquanta volte meno di Kaufmann

La Solea ha prodotto negli ultimi anni un film che ha avuto un discreto successo sia di critica che di pubblico, e che al botteghino ha incassato 2,1 milioni di euro, a cui si aggiungono i diritti per la trasmissione in streaming su alcune piattaforme. Il titolo del film, che ha vinto numerosi premi in Italia e all’estero, è L’ultima volta che siamo stati bambini, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei. La storia, tragica e comica al tempo stesso, di un gruppo di bambini diventati amici nella Roma fascista durante la Seconda guerra mondiale. Uno di loro, ebreo, è stato portato via con la sua famiglia su un treno diretto ad un campo di concentramento in Germania. Gli altri partono in marcia seguendo i binari della ferrovia per cercare di andarlo a liberare in Germania. Nel film recita lo stesso Bisio nella parte di un piccolo gerarca fascista un po’ casereccio, padre di uno dei bambini. Nonostante l’alto valore e il buon successo il film – uscito nel 2023 – ha avuto dal ministero della Cultura un tax credit di appena 14 mila euro, che certo stride a fronte di concessioni di valore 50 volte superiore a film inesistenti come quello di Francis Kaufmann, accusato del duplice assassinio della sua compagna e della sua bambina a villa Pamphili.

In bilancio ancora liquidità, investimenti finanziari e nel mattone

Nonostante i 500 mila euro prelevati in maniera straordinaria, la Solea ha ancora liquidità in cassa per 311.658 euro oltre a investimenti finanziari immobilizzati per 800 mila euro e investimenti nel mattone di valore di poco superiore al milione di euro. Dopo i primi ammortamenti annuali già effettuati da Bisio e signora, in bilancio figurano ancora immobilizzazioni materiali per 704.746 euro.