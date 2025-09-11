Trump: Sono addolorato e arrabbiato per l'atroce assassinio di Charlie Kirk, era un patriota – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 10 settembre 2025 “Sono profondamente addolorato e arrabbiato per l'atroce assassinio di Charlie Kirk in un campus universitario nello Utah. Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell'orrore.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev