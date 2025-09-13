Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
SPORTCalcioFc InterJuventus FCPiemonteTorino

Juventus-Inter 4-3, spettacolo all’Allianz per il derby d’Italia: decide Adzic nel finale da 30 metri, a segno anche i fratelli Thuram

13 Settembre 2025 - 20:15 Cecilia Dardana
embed
juventus inter
juventus inter
Per Tudor un’altra vittoria importante, per Chivu la seconda sconfitta consecutiva

Due colpi di testa dei fratelli Thuram accendono un derby d’Italia spettacolare che, allo Stadium, finisce 4-3 per la Juventus. I bianconeri vanno due volte in vantaggio, prima con Kelly e poi con Yildiz, ma in entrambe le occasioni l’Inter trova la risposta con Calhanoglu, autore di una doppietta. Nella ripresa il sorpasso è firmato da Marcus Thuram, che di testa porta avanti i nerazzurri su corner di Dimarco. La risposta, quasi in fotocopia, arriva dal fratello Khéphren, che rimette il punteggio in equilibrio sul 3-3.

Seconda sconfitta consecutiva per Chivu

Quando tutto sembra destinato a chiudersi in parità, ci pensa Adzic: entrato da pochi minuti, al 91’ pesca il jolly da 30 metri su assist di David. L’Allianz trattiene il fiato per una lunga revisione Var, ma alla fine il gol viene convalidato e regala alla Juve un successo di peso. Per Tudor un’altra vittoria importante, per Chivu la seconda sconfitta consecutiva.

Articoli di SPORT più letti
1.

«Djokovic è un traditore»: i media serbi attaccano il tennista, lui si trasferisce in Grecia: cosa è successo

2.

Paola Egonu racconta la ricetta del successo al Mondiale. E su Velasco: «Parla alla persona prima che all’atleta»

3.

Lele Adani e il «pranzo al sacco», Zazzaroni taglia corto: «Guardo le partite senza audio». Ma intanto il commentatore cavalca il tormentone sui social

4.

Da rasato a biondo platino, il nuovo look di Alcaraz per festeggiare la vittoria agli Us Open (e la vetta nel mondo del tennis) – Il video

5.

Dopo quelli trovati in Nazionale, Gattuso ha bisogno di due bomber da mettere nel ristorante e nella immobiliare di famiglia che stentano un po’

leggi anche
sorteggi champions
SPORT

Sorteggio Champions, le avversarie di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus: le date verso la finale in Ungheria

Di Ugo Milano
mussolini calcio gassman
CULTURA & SPETTACOLO

«Comunque meglio di Vlahovic», spunta un video di Mussolini che gioca a calcio. La svirgolata e l’ironia di Gassman: «Na pippa»

Di Alba Romano
michel-platini-furto-medaglie-trofei
ATTUALITÀ

Svaligiata la villa di Michel Platini, l’ex Juventus era in casa al momento del furto: rubati trofei e medaglie

Di Ugo Milano
Real Madrid - Juventus
SPORT

La Juventus ci prova contro il Real Madrid, ma decide il gol di Gonzalo Garcia: bianconeri fuori dal Mondiale per club

Di Giovanni Ruggiero