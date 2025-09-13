Juventus-Inter 4-3, spettacolo all’Allianz per il derby d’Italia: decide Adzic nel finale da 30 metri, a segno anche i fratelli Thuram
Due colpi di testa dei fratelli Thuram accendono un derby d’Italia spettacolare che, allo Stadium, finisce 4-3 per la Juventus. I bianconeri vanno due volte in vantaggio, prima con Kelly e poi con Yildiz, ma in entrambe le occasioni l’Inter trova la risposta con Calhanoglu, autore di una doppietta. Nella ripresa il sorpasso è firmato da Marcus Thuram, che di testa porta avanti i nerazzurri su corner di Dimarco. La risposta, quasi in fotocopia, arriva dal fratello Khéphren, che rimette il punteggio in equilibrio sul 3-3.
Seconda sconfitta consecutiva per Chivu
Quando tutto sembra destinato a chiudersi in parità, ci pensa Adzic: entrato da pochi minuti, al 91’ pesca il jolly da 30 metri su assist di David. L’Allianz trattiene il fiato per una lunga revisione Var, ma alla fine il gol viene convalidato e regala alla Juve un successo di peso. Per Tudor un’altra vittoria importante, per Chivu la seconda sconfitta consecutiva.