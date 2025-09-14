Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIFBIInchiesteOmicidiSparatorieTransgenderUSA

Tyler Robinson viveva con una persona transgender: chi è la coinquilina che ha aiutato l’Fbi a incastrare il killer di Charlie Kirk

14 Settembre 2025 - 00:03 Cecilia Dardana
embed
tyler robinson lance twiggs
tyler robinson lance twiggs
Lance Twiggs avrebbe giocato un ruolo chiave nell’indagine, condividendo con l’Fbi messaggi di testo nei quali Robinson discuteva di come nascondere l’arma utilizzata nell’attacco

Tyler Robinson, arrestato per l’omicidio del conservatore Charlie Kirk, conviveva con una persona transgender in fase di transizione da uomo a donna. Lo ha riferito una fonte delle forze dell’ordine al Washington Post. Si tratterebbe di Lance Twiggs, 22 anni, residente allo stesso indirizzo di Robinson. Secondo quanto riportato, Twiggs avrebbe giocato un ruolo chiave nell’indagine, condividendo con l’Fbi messaggi di testo nei quali Robinson discuteva di come nascondere l’arma utilizzata nell’attacco. Twiggs, descritta come una “wannabe gamer”, viveva insieme a Robinson e ad altre tre persone in un appartamento con tre camere da letto.

La natura della relazione tra Twiggs e Robinson

Un parente di Twiggs ha confermato al Washington Post che i due erano coinquilini, senza però avanzare ipotesi sulla natura della loro relazione. Il parente ha aggiunto che Twiggs era considerata la «ribelle» della famiglia di St. George, Utah, e ha declinato qualsiasi commento sulle opinioni politiche o sulla transizione della giovane.

I racconti dei vicini di casa

Un vicino ha raccontato di aver notato nelle settimane precedenti diverse persone con targhe di altri stati entrare e uscire dalla casa in cui i due vivevano, definendo la situazione «strana e sospetta». L’FBI prosegue le indagini, mentre il coinvolgimento di Twiggs rimane limitato alla collaborazione con gli investigatori. Secondo quanto riportato, infatti, non sarebbe stata a conoscenza delle reali intenzioni di Robinson.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La giornalista cacciata dalla Global Sumud Flotilla: «Sei pericolosa, il tuo giornale ci riempie di merda»

2.

«I droni russi in Polonia? Incidente, provocazione o false flag»

3.

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

4.

Perché l’omicidio (senza movente) di Iryna Zarutska sta diventando un caso negli Stati Uniti – Il video

5.

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

leggi anche
valhalla patel
ESTERI

«Ciao Charlie, ci vedremo nel Valhalla», lo strano saluto del direttore dell’Fbi a Kirk. Cos’è e a cosa fa riferimento – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi
moglie-kirk-eredita
ESTERI

Omicidio Charlie Kirk, la moglie Erika Frantzve: «Non avete idea di cosa avete scatenato, il movimento di mio marito non morirà» – Il video

Di Ugo Milano
tyler robinson omicidio charlie kirk
ESTERI

Come ha fatto Tyler Robinson a uccidere Charlie Kirk a 121 metri di distanza?

Di Alessandro D’Amato
FACT-CHECKING

Charlie Kirk, così la caccia al killer ha creato vittime innocenti sui social

Di Marianna Satta
ESTERI

«Abbiamo pagato alcune streghe per maledire Charlie Kirk»: l’articolo pubblicato su un magazine Usa due giorni prima dell’omicidio (e ora rimosso)

Di Ugo Milano
tyler-robinson-chi-e
ESTERI

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

Di Alba Romano
charlie kirk
ESTERI

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

Di Alessandro D’Amato