Tyler Robinson viveva con una persona transgender: chi è la coinquilina che ha aiutato l’Fbi a incastrare il killer di Charlie Kirk

Tyler Robinson, arrestato per l’omicidio del conservatore Charlie Kirk, conviveva con una persona transgender in fase di transizione da uomo a donna. Lo ha riferito una fonte delle forze dell’ordine al Washington Post. Si tratterebbe di Lance Twiggs, 22 anni, residente allo stesso indirizzo di Robinson. Secondo quanto riportato, Twiggs avrebbe giocato un ruolo chiave nell’indagine, condividendo con l’Fbi messaggi di testo nei quali Robinson discuteva di come nascondere l’arma utilizzata nell’attacco. Twiggs, descritta come una “wannabe gamer”, viveva insieme a Robinson e ad altre tre persone in un appartamento con tre camere da letto.

La natura della relazione tra Twiggs e Robinson

Un parente di Twiggs ha confermato al Washington Post che i due erano coinquilini, senza però avanzare ipotesi sulla natura della loro relazione. Il parente ha aggiunto che Twiggs era considerata la «ribelle» della famiglia di St. George, Utah, e ha declinato qualsiasi commento sulle opinioni politiche o sulla transizione della giovane.

I racconti dei vicini di casa

Un vicino ha raccontato di aver notato nelle settimane precedenti diverse persone con targhe di altri stati entrare e uscire dalla casa in cui i due vivevano, definendo la situazione «strana e sospetta». L’FBI prosegue le indagini, mentre il coinvolgimento di Twiggs rimane limitato alla collaborazione con gli investigatori. Secondo quanto riportato, infatti, non sarebbe stata a conoscenza delle reali intenzioni di Robinson.