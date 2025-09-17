Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
«Sei brutta e grassa» e picchia moglie e figlia: arrestato 61enne nel napoletano

17 Settembre 2025 - 11:18 Ugo Milano
Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato la figlia, 31enne, con il naso sanguinante e la moglie coperta di lividi. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per il marito, un 61enne, sono scattate le manette. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. «Sei brutta e grassa», avrebbe urlato lui alla figlia, 31 anni, che ai militari ha mostrato delle foto e dei video delle angherie subite.

Il naso sanguinante e la moglie coperta di lividi

Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sentito le urla provenire dall’appartamento. Ad aprire ai militari è stato l’uomo in evidente stato d’agitazione. La figlia è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue. La mamma, di 57 anni, invalida, presentava diversi lividi. La 31enne ha provato a spiegare ai militari cosa fosse successo ma è stata interrotta dal padre, per nulla intimorito dalle divise. La moglie si era invece rifugiata in una stanzetta. Grazie al resoconto di video e foto dei maltrattamenti subiti sono scattate le manette per il 61enne.

