«Manifestanti aggrediti con caschi e coltelli dopo il corteo per Gaza a Roma»

L'accusa di Gianluca Peciola: un ragazzo all'ospedale con ferite alla testa

Alcuni manifestanti del corteo per Gaza che ha sfilato ieri a Roma sarebbero stati aggrediti con caschi e coltelli mentre tornavano a casa. Lo ha scritto in un post Gianluca Peciola, ex consigliere comunale di Sel. «Un ragazzo è stato portato in ospedale. Con diverse ferite alla testa. Dai Meloni parlaci ancora della violenza della Sinistra. Vergogna». E ieri sempre in via Lanza al passaggio del corteo sarebbe stata danneggiata la vetrina di un locale che, secondo alcuni manifestanti, sarebbe gestito da persone vicine a posizioni di destra.

Il corteo si è concluso poco dopo in via dei Fori Imperiali. Circa duemila i partecipanti, secondo le forze dell’ordine, che per oltre due ore, dopo la partenza da piazzale Aldo Moro, hanno chiesto, tra le altre cose, di “bloccare tutto”. Applausi davanti a uno striscione in via Cavour con su scritto “il vostro silenzio non sarà dimenticato”. Poco prima al microfono i manifestanti avevano accusato il governo di avere “le mani sporche di sangue”. Al termine del corteo è stato, infine, ricordato lo sciopero del 22 settembre e la manifestazione del 4 ottobre a porta San Paolo.