Esplosione in un’azienda di rifiuti nel Casertano: morti due operai e il titolare. «Sbalzati in aria per diversi metri»

19 Settembre 2025 - 16:36 Giovanni Ruggiero
Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Le tre vittime lavoravano a un capannone aziendale quando sono stati sbalzati in aria per diversi metri

Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri.

Gli operai sbalzati per diversi metri

Sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori dell’azienda ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta, tra cui il titolare della stessa. Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. I tre deceduti lavoravano su un capannone aziendale e l’esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri. 

In aggiornamento

