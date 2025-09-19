Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Festival di Open, si parte. Da Sala a Pizzaballa, da Schlein a Fitto, ecco gli ospiti e il programma di venerdì 19 settembre

19 Settembre 2025 - 06:53 Ygnazia Cigna
festival open programma venerdì
festival open programma venerdì
Si apre oggi a Parma la terza edizione della nostra kermesse. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Ecco l'agenda

Ci siamo. Inizia oggi, venerdì 19 settembre, a Parma la terza edizione del Festival di Open: tre giorni «vulcanici» di incontri, dialoghi e confronti aperti al pubblico in Piazza Garibaldi. Politica italiana e internazionale, giovani e futuro delle città, giustizia, musica e cultura: temi cruciali per capire il presente e immaginare il domani saranno al centro di un programma ricco di ospiti e voci diverse, dal Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, fino a Elly Schlein e Gino Cecchettin. La giornata inaugurale del Festival porterà oggi sul palco leader politici, amministratori locali, artisti e giovani, con l’obiettivo di costruire, nello spirito di Open, un dialogo diretto con i lettori e con le nuove generazioni per affrontare le sfide del futuro. E si chiuderà con un live acustico delle cantanti Emma Nolde e Mara Sattei. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.
Il programma completo del Festival è disponibile qui.

Il programma del Festival di Open di venerdì 19 settembre

15:00 – Apertura del Festival di Open

Con il sindaco di Parma Michele Guerra, l’editore e il fondatore di Open Enrico Mentana e il direttore di Open Franco Bechis

15:15 – Città a misura di ragazzi?

Con i sindaci di Milano Beppe Sala e di Parma Michele Guerra

16:15 – Il Medio Oriente in fiamme e noi

Con il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Conduce il direttore di Open Franco Bechis

16:45 – Parma Capitale Europea dei Giovani 2027: la sfida tra palco e realtà

Con l’assessora alle politiche giovanili Beatrice Aimi, Clara Dall’Aglio ed Eleonora Urbanetto del Consiglio Locale dei Giovani di Parma. Conduce la giornalista di Open Ygnazia Cigna

17:45 – Buio Fitto – L’Europa in un mondo di autocrati

Intervista al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Conduce il direttore di Open Franco Bechis

18:45 – Giustizia, riforme e sfide

Intervista al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

18:45 – Luci dalla tragedia: educare al rispetto contro la violenza

Con Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin. Conduce la vicedirettrice di Open Serena Danna

20:45 – C’è un’altra Italia

Intervista alla segretaria del Pd Elly Schlein. Conduce il fondatore ed editore di Open Enrico Mentana

21:45 – L’industria musicale ha un problema con le donne? Incontro e live acustico

Con Emma Nolde e Mara Sattei. Conduce il giornalista di Open Gabriele Fazio. A seguire live acustico.

