Genova, bimbo di 7 anni caduto dal balconcino della scuola: condizioni critiche ma stabili

Il bambino è precipitato dal secondo piano dell'edificio scolastico De Amicis di Genova Voltri

Resta in condizioni gravi ma stabili il bambino di 7 anni caduto ieri dal secondo piano della scuola elementare De Amicis di Genova Voltri. Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dalla direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini, il piccolo «permane ricoverato presso la Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata. Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali». La direzione dell’ospedale ha chiesto il massimo rispetto per la famiglia, spiegando che non verranno rilasciate interviste da parte del personale medico. Un nuovo aggiornamento sulle condizioni del bambino sarà diffuso nella mattinata di domani, salvo variazioni rilevanti dello stato clinico.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di ieri,18 settembre. Il bambino, che secondo quanto riportato era affetto da autismo, è precipitato da una finestra del secondo piano dell’edificio scolastico, battendo la testa. A dare l’allarme è stata una passante che ha assistito alla scena e che, sotto shock, è stata accompagnata al pronto soccorso di Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, due ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1.

Viste le condizioni critiche del bambino, è stato attivato un elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulla gravità delle condizioni del bambino si era già espressa la sindaca di Genova Salis: «Le condizioni sono gravi, è in rianimazione e per il momento non abbiamo ulteriori informazioni. Siamo in continuo contatto con le istituzioni».