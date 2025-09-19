Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Guerra Gaza, Bonelli (Avs): "Per il Governo accordo cooperazione con Israele è strumento di dialogo" – Il video

19 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2025 "Oggi abbiamo chiesto nuovamente al Governo Meloni di sospendere l'accordo di cooperazione militare con Israele e ci hanno risposto che è uno strumento di dialogo. Sarebbe dialogo fornire assistenza a chi massacra civili a Gaza? Si è superato il limite della decenza" così il deputato di Avs Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

