Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali. L'obiettivo non è quello di punire Israele. Il nostro obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev