Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
POLITICAPunti di VistaVideo

Kallas: Jet russi sull'Estonia? "La Russia sta chiaramente testando il nostro limite" – Il video

19 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Brasilia, 19 settembre 2025 "E' chiaro che la Russia stia mettendo alla prova fin dove può spingersi. Abbiamo avuto discussioni molto intense sulla situazione internazionale e, in particolare, sulle azioni della Russia. E naturalmente il nostro appello è rivolto anche ai Paesi che hanno rapporti più stretti con la Russia, affinché la sollecitino davvero a fermarsi. Dal canto nostro, riteniamo che non si debba mostrare alcuna debolezza, perché la debolezza è qualcosa che incoraggia la Russia a fare di più. E la Russia è sempre più pericolosa non solo per l’Ucraina, ma anche per tutti i Paesi che la circondano. Per questo la nostra risposta è aumentare la pressione, affinché anche la Russia desideri la pace e accetti di sedersi al tavolo dei negoziati per discutere e contenere le proprie azioni" così l'Alta Rappresentante della Politica Estera dell'Unione Europea Kaja Kallas, durante una conferenza stampa a Brasilia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

2.

Omicidio Kirk, botta e risposta tra Meloni e Odifreddi. L’affondo della premier e la replica del matematico: «Vittime collaterali se ci si arma»

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Caso Almasri, Nordio: «Connessione evidente con Bartolozzi». Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

5.

Charlie Kirk, rafforzata la protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista. Inalterata la scorta di Meloni: «Già ai massimi livelli»