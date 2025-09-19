Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Mattarella: "Il fascismo è contrario ai valori del popolo italiano" – Il video

19 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "A determinare la scelta di così tanti No vi fu indubbiamente anche la percezione di un tradimento profondo del regime. Nel farsi vassallo del nazismo, il regime rese evidente la sua distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Il fascismo si contrappose di fatto alla nazione e spinse quanti erano stati formati, nella cultura patriottica e risorgimentale, a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese" così il Presidente della Repubblica intervenendo alla prima giornata degli internati italiani nei campi di sterminio tedeschi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

