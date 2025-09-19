Mattarella: "Quel no detto a Salo salvò la dignità della patria" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Questa giornata rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro No al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica. Con quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell’amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto" così il Presidente della Repubblica intervenendo alla prima giornata degli internati italiani nei campi di sterminio tedeschi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev