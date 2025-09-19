Mattarella riceve nazionali basket U20: Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 “È difficile fare distinzioni, anzi mi rifiuto personalmente di distinguere quanto rilevanza tra basket femminile e basket maschile. Comincio con le ragazze, doverosamente, siete bravissime”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro. /Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev