Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella riceve nazionali basket U20: Rifiuto di distinguere la rilevanza tra femminile e maschile – Il video

19 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 “È difficile fare distinzioni, anzi mi rifiuto personalmente di distinguere quanto rilevanza tra basket femminile e basket maschile. Comincio con le ragazze, doverosamente, siete bravissime”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con la nazionale femminile e la nazionale maschile under 20 di pallacanestro. /Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

2.

Omicidio Kirk, botta e risposta tra Meloni e Odifreddi. L’affondo della premier e la replica del matematico: «Vittime collaterali se ci si arma»

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Caso Almasri, Nordio: «Connessione evidente con Bartolozzi». Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

5.

Charlie Kirk, rafforzata la protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista. Inalterata la scorta di Meloni: «Già ai massimi livelli»