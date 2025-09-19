Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Voto online non sostituisce confronto fra persone in carne e ossa in democrazia – Il video

19 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Noi viviamo in un tempo nel quale vorrebbero convincerci che tutto questo dovrebbe essere rottamato, che in fondo non serve, che la partecipazione e la vita democratica di un partito possono essere esauriti, possono essere sostituiti con un più semplice voto on line, con una diretta streaming. Però chi crede davvero nella democrazia, chi crede nel valore della politica, sa che niente potrà mai sostituire il confronto tra le persone in carne e ossa” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'Udc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Camera ad un passo dalla rissa dopo il sì alla riforma della giustizia. E la tensione esplode su Gaza: le opposizioni via dall’aula fino a martedì

2.

Omicidio Kirk, botta e risposta tra Meloni e Odifreddi. L’affondo della premier e la replica del matematico: «Vittime collaterali se ci si arma»

3.

Israele chiude la porta a Fratoianni e Bonelli, negato il visto alla delegazione di Avs. Tajani: «Non ci hanno informato»

4.

Caso Almasri, Nordio: «Connessione evidente con Bartolozzi». Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

5.

Charlie Kirk, rafforzata la protezione per Tajani e Salvini dopo l’omicidio dell’attivista. Inalterata la scorta di Meloni: «Già ai massimi livelli»