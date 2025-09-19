Napoli, furto all’Istituto tumori: rubati farmaci per un valore di quasi mezzo milione di euro

Sono stati rubati soprattutto farmaci sperimentali e anticorpi monoclonali. Tipologie di prodotti che non possono esser somministrati in strutture non a norma

All’Istituto tumori Pascale di Napoli sono stati rubati farmaci oncologici, per un valore di 800mila euro. Il furto è avvenuto giovedì e indagini sono in corso, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, per risalire agli autori. Sono stati rubati soprattutto farmaci sperimentali e anticorpi monoclonali.

Il mercato nero degli antitumorali

Dietro i farmaci antitumorali c’è un mercato nero in cui i primi ad esser colpiti sono proprio i pazienti oncologici. Perché, come ha sottolineato in passato Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità e attuale presidente Favo, si negano farmaci essenziali alla sopravvivenza e i farmaci in questioni non vengono poi somministrati come si deve ovvero in strutture adeguate. Spesso i lotti vengono destinati in Europa e in Medio Oriente ma prevalentemente finiscono in Nord Africa. «Si tratta di terapie specifiche da somministrare esclusivamente attraverso strutture ospedaliere che rispettino tutti gli standard di sicurezza. Sono dunque anche difficili da ricollocare. – ha dichiarato De Lorenzo a Repubblica nel 2019, davanti a un altro maxi furto in questo settore – Se è stato scoperto un traffico evidentemente c’è una forte richiesta da parte del mercato estero dive probabilmente verranno impiegati in cliniche o strutture prive delle garanzie di sicurezza dei nostri ospedali».

