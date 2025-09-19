Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Proteste al Parlamento Ue contro rifiuto minuto silenzio per Kirk, eurodeputati battono sui banchi – Il video

19 Settembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 settembre 2025 Una protesta ha avuto luogo nel Parlamento europeo, gli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn hanno sbattuto le mani sui banchi dopo che la vicepresidente tedesca Katarina Barley, ha spiegato che la presidenza dell'Eurcamera aveva rifiutato la loro richiesta di un minuto di silenzio per Charlie Kirk, l'influencer americano di estrema destra ucciso in un campo universitario dello Utah il 10 settembre. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

