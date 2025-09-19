Regionali, Schlein mostra un braccialetto: "Noi testardamente unitari" – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 12 settembre 2025 “Questo me l'hanno regalato i giovani democratici, c'è scritto 'testardamente unitari'. E' una linea che porto avanti da quando sono segretaria, non perché ce lo chiede il medico ma perché ce lo chiede la nostra gente, che vuole un'alternativa a queste destre che con le loro scelte di tagli alla sanità pubblica, di tagli alla scuola pubblica e di blocco del salario minimo stanno facendo male al nostro Paese.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine della festa dell'Unità a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev