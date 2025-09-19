Sanchez: Ammirazione per società civile spagnola e protesta pacifica pro Pal alla Vuelta – Il video

Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
19 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Madrid, 15 settembre 2025 "Proviamo una profonda ammirazione e rispetto per i nostri atleti, per i ciclisti della Vuelta. Abbiamo anteposto la sicurezza a qualsiasi altra questione. Ma proviamo anche immenso rispetto e profonda ammirazione per una società civile spagnola che si mobilita contro l'ingiustizia e difende le proprie idee pacificamente." Così il Presidente spagnolo pedro Sanchez, durante la riunione interparlamentare del partito socialista (PSOE). Courtesy: Youtube PSOE Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

