Periodo nero per Stefano De Martino: gli hanno rubato il Patek, con il trucco dello specchietto

19 Settembre 2025 - 18:26 Alba Romano
È successo ieri a Milano. Il conduttore ha presentato denuncia alla Polizia

Non bastava esser tallonato negli ascolti dal rivale Gerry Scotti, nemmeno la lite al ristorante con la fidanzata Caroline. Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino, dopo aver denunciato il furto e la diffusione di sue immagini intime dal circuito di video sorveglianza è rimasto vittima di un furto. Qualcuno gli ha rubato un orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano.

La dinamica

De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il «trucco dello specchietto». Hanno toccato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l’orologio. Il volto Rai ha presentato denuncia alla polizia.

